Около 50 тыс. украинских военнослужащих из разных родов войск будут переведены в Сухопутные войска. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

По данным издания, соответствующий приказ главнокомандующий украинской армии Александр Сырский подписал 11 января.

Собеседник «УП» пояснил, что перевод военных необходим для запуска первой с начала полномасштабной войны ротации.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — заявил источник.

Он также отметил, что решение о переводе военнослужащих не связано с возможными переговорами или заморозкой линии фронта.

В январе «Украинская правда» сообщала, что из Воздушных сил уже начали массово переводить военных в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Тогда речь шла о более чем пяти тысячах человек.

The Guardian в декабре писала, что Генштаб ВСУ приказал ослабленным подразделениям ПВО высвободить больше военных для отправки в пехоту. Источники издания заявляли, что некоторые из переведенных военных не имели соответствующей подготовки. В Генштабе тогда отвергли утверждения о полномасштабном переводе сил ПВО, но подтвердили, что переназначения проводятся.

В марте 2024 года Александр Сырский заявлял, что несмотря на сложную ситуацию на линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротации подразделений, которые длительное время выполняли боевые задачи.