Первая леди Турции Эмине Эрдоган встретилась с супругой президента переходного правительства Сирии Латифой аль-Дураби.

Эрдоган выразила радость по поводу встречи и отметила, что стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи, социальной солидарности, расширения прав женщин и роли образования.

«Особенно важно, что мы рассмотрели возможные шаги в поддержку женщин и детей, которые являются самыми уязвимыми жертвами войны», — подчеркнула первая леди Турции.

Первая леди заверила, что Анкара, как и раньше, продолжит поддерживать сирийский народ в процессе восстановления страны и преодоления последствий конфликта.

«Я верю, что будущее, в котором господствуют мир и стабильность, возможно только через совместные усилия. Пусть каждый шаг в этом направлении станет надеждой для народов региона», — заключила Эмине Эрдоган.