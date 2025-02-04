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Первые леди Турции и Сирии обсудили гуманитарные вопросы
Первая леди Турции Эмине Эрдоган приняла супругу президента переходного правительства Сирии Латифу аль-Дураби, обсудив с ней гуманитарную помощь и восстановление Сирии
Первые леди Турции и Сирии обсудили гуманитарные вопросы
Эмине Эрдоган и Латифа аль-Дураби / Others
4 февраля 2025 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган встретилась с супругой президента переходного правительства Сирии Латифой аль-Дураби.

Эрдоган выразила радость по поводу встречи и отметила, что стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи, социальной солидарности, расширения прав женщин и роли образования.

«Особенно важно, что мы рассмотрели возможные шаги в поддержку женщин и детей, которые являются самыми уязвимыми жертвами войны», — подчеркнула первая леди Турции.

Первая леди заверила, что Анкара, как и раньше, продолжит поддерживать сирийский народ в процессе восстановления страны и преодоления последствий конфликта.

«Я верю, что будущее, в котором господствуют мир и стабильность, возможно только через совместные усилия. Пусть каждый шаг в этом направлении станет надеждой для народов региона», — заключила Эмине Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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