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Баку изучает новые доказательства
Азербайджан получил фрагмент ракеты «Панцирь-С», которой был сбит пассажирский Embraer в Казахстане, сообщает Reuters
Баку изучает новые доказательства
Крушение самолета AZAL / Фото: Reuters
4 февраля 2025 г.

Власти Азербайджана получили фрагмент ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», которой был поражен самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавший в Казахстане в декабре 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана.

«Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Министерство транспорта Казахстана опубликовало фотографии фрагментов, найденных в корпусе самолета.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау. Он был перенаправлен через Казахстан из-за атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили.

28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за случившееся. Алиев, в свою очередь, потребовал от России признания вины и наказания виновных.

6 января Алиев провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования.

В предварительном отчете Казахстана от 4 февраля указано, что повреждения самолета, вероятно, были вызваны внешним воздействием, однако источник этого воздействия не уточняется.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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