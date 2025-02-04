Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что ядерное оружие могло бы гарантировать безопасность страны, если Киев так и не станет членом НАТО. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отвечая на вопрос о гарантиях, которые могли бы удержать Россию от нового нападения, Зеленский задал риторический вопрос:

«Что будет защищать нас от этого зла все время на этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я не уверен в этом, но думаю, что это помогло бы. Иначе какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. Поэтому давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие».

Зеленский добавил, что если Украина не станет членом НАТО, то Россия должна полностью покинуть ее территорию, а Киев потребует финансовой компенсации за ущерб.

Украина официально считает вступление в альянс единственной гарантией своей безопасности. В декабре 2024 года украинский МИД заявил, что без членства в НАТО страна останется уязвимой. Однако агентство Reuters тогда сообщило, что среди стран альянса нет консенсуса по приглашению Украины.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. В обмен на это Россия, США и Великобритания гарантировали ее территориальную целостность.