Швеция в среду оплакивает жертв самого смертоносного массового убийства в своей истории: 11 человек, включая стрелка, были убиты в образовательном центре в городе Эребру.

Полиция не раскрывает деталей о возрасте и личностях погибших, а также их связи с учебным заведением. Также не уточняется число раненых, однако ранее сообщалось о шести пострадавших, госпитализированных с огнестрельными ранениями.

«Одиннадцать человек погибли, включая убийцу, — заявили полицейские агентству AFP о массовом убийстве, произошедшем во вторник. — Мотив пока неизвестен, но все указывает на то, что преступник действовал в одиночку и без идеологических побуждений».

Известно, что подозреваемый имел лицензию на ношение оружия, не имел судимостей и вел уединенный образ жизни, передает AFP.

Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал случившееся «ужаснейшей массовой стрельбой в истории Швеции» и призвал общественность воздержаться от спекуляций: «Пока остается много вопросов, но придет время, когда мы узнаем, что случилось, как это могло произойти и какие мотивы могли быть у нападавшего».

Очевидцы рассказывают о панике, которая охватила школу. «Я видела тела на земле, не знала, живы они или мертвы. Повсюду была кровь, люди паниковали и плакали», — рассказала 16-летняя Линн.

Преподаватели школы описали, как услышали звуки выстрелов в коридоре. «Студенты прибежали и сказали, что кто-то стреляет. Потом мы сами услышали выстрелы. Мы не выходили, а спрятались в кабинетах», — рассказал один из учителей.

Король Швеции Карл XVI Густав выразил «глубокую скорбь» в связи с трагедией, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее «поистине ужасным событием».

Хотя массовые убийства в Швеции случаются редко, в последние годы страна сталкивалась с нападениями в школах. В 2022 году студент убил двух учителей в Мальмё, а в 2015 году три человека погибли в результате расистской атаки в Тролльхеттане.