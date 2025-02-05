В возрасте 88 лет скончался Ага-хан IV, имам исмаилитов и глава одной из крупнейших благотворительных организаций в мире. О его смерти сообщил Фонд развития Ага-хана (Aga Khan Development Network).

«Его Высочество принц Карим аль-Хусейни, Ага-хан IV, 49-й наследственный имам исмаилитов-шиитов и прямой потомок пророка Мухаммеда (мир ему), мирно скончался в Лиссабоне 4 февраля 2025 года в возрасте 88 лет в окружении семьи», — говорится в сообщении фонда.

Ага-хан IV возглавил общину исмаилитов в 1957 году в возрасте 20 лет, когда его дед, сэр Султан Мохамед Шах Ага-хан, назначил его своим преемником вместо отца Карима, принца Али Хана, бывшего мужа голливудской актрисы Риты Хейворт.

В 1967 году он основал Сеть развития Ага-хана — группу международных агентств развития, в которых работает 80 000 человек. Организация строит школы и больницы, обеспечивает электричеством миллионы людей в беднейших районах Африки и Азии.

Помимо благотворительности, Ага-хан был успешным бизнесменом и владельцем скаковых лошадей. Ему принадлежали фармацевтическая компания, банк и фабрика рыболовных сетей в Уганде. По разным оценкам, его состояние составляло от 800 млн до 13 млрд долларов. Наибольшую известность ему принес скаковой жеребец Шергар, похищенный в 1983 году при загадочных обстоятельствах и так и не найденный.

Титул Ага-хан, происходящий от турецких и персидских слов, означающих «командующий вождь», был дарован прапрадеду Карима персидским императором в 1830-х годах. Исмаилиты верят, что Ага-хан является прямым потомком пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али, первого имама, и его жену Фатиму, дочь пророка.

Фонд сообщил, что информация о назначенном преемнике будет объявлена позже.