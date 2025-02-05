Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество приложить все усилия для сохранения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Анкаре.

Эрдоган отметил, что визит Штайнмайера совпал со 100-летием договора о дружбе между странами, подчеркнув, что интенсивные контакты на высшем уровне демонстрируют тесный диалог между государствами.

«Мы обсудили шаги по углублению двустороннего сотрудничества, а также региональные события. Наши экономические и торговые отношения весьма сильны. Мы продолжаем наращивать торговый оборот и поощрять взаимные инвестиции», — заявил турецкий лидер.

Особое внимание Эрдоган уделил положению турецкой общины в Германии: «Мы наблюдаем рост ксенофобских, расистских и исламофобских действий и высказываний в Европе. Это вызывает беспокойство у турецкого общества». Говоря о региональных проблемах, президент Турции подчеркнул намерение Анкары продолжать сотрудничество с Германией в контексте региональных вопросов, таких как развитие ситуации в Сирии, текущее положение в Газе и война в Украине. «Мы все хотим видеть Сирию, живущую в мире и благополучии», — заявил турецкий лидер.

В отношении ситуации в Газе Эрдоган указал на огромную ответственность, которую несет мир за сохранение режима прекращения огня в Газе. «Как международное сообщество, мы должны продолжать наши усилия по реализации решения о двух государствах», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что стороны обсудили борьбу с терроризмом, нелегальную миграцию, визовые вопросы и оборонную промышленность. В контексте отношений с ЕС были затронуты вопросы Таможенного союза и либерализации визового режима.