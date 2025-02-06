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Швейцария расследует преступления в Газе
Швейцария начала расследование против израильского военного, находящегося в стране, по обвинению в военных преступлениях против мирного населения Газы
Швейцария расследует преступления в Газе
Швейцария / Фото: Reuters
6 февраля 2025 г.

Швейцарские правоохранительные органы начали расследование против израильского военного, который, по данным правозащитников, причастен к военным преступлениям в Газе. Жалобу подала Hind Rajab Foundation (HRF) – организация, занимающаяся привлечением израильских военных к ответственности за преступления против палестинцев.

«В жалобе представлены обширные доказательства, уличающие этого человека в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая атаки на гражданское население, разрушение домов и больниц, насильственное перемещение людей и другие тяжкие нарушения международного права, совершенные в секторе Газа», — заявили в HRF.

Имя израильского военного не раскрывается, однако организация обещает добиваться справедливости и следить за развитием дела.

Hind Rajab Foundation — правозащитная организация, созданная в 2024 году в Брюсселе. Ее миссия — привлекать к ответственности израильских военных за преступления, совершенные в Палестине, особенно в Газе. Фонд назван в честь пятилетней палестинской девочки Хинд Раджаб, убитой израильскими солдатами вместе с шестью членами ее семьи и двумя медиками, прибывшими на помощь.

HRF и другие пропалестинские организации ведут расследования, собирают открытые данные об израильских солдатах и подают иски в разных странах, требуя справедливости. По их данным, в настоящий момент рассматриваются несколько подобных дел, большинство из которых держатся в секрете, чтобы предотвратить бегство обвиняемых.

HRF подчеркивает, что в случае обнародования информации о подозреваемых активисты оказывают общественное давление на власти разных стран, чтобы добиться арестов и преследования военных преступников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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