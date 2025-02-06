Канада не изменила свою позицию по сектору Газа и продолжает поддерживать признание Палестины. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли в соцсети Х.

По ее словам, правительство по-прежнему выступает за решение «двух государств», при котором израильтяне и палестинцы смогут жить в безопасности в рамках международно признанных границ.

Жоли подчеркнула, что движение ХАМАС не должно играть никакой роли в управлении Газой, но при этом права палестинцев на самоопределение должны быть защищены.

«Мы поддерживаем право палестинцев на самоопределение, включая недопустимость их принудительного переселения из Газы», — написала министр.

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США возьмут Газу под контроль.

По его словам, Вашингтон займется разминированием территории и расчисткой разрушенных зданий. Кроме того, Трамп предложил переселить население Газы в Египет и Иорданию, «где будут построены новые поселения».

«Мы возьмем Газу под контроль и займемся ее восстановлением», — заявил Трамп, назвав эксклав «зоной тотального разрушения».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара категорически отвергает предложения Трампа о расселении беженцев из сектора Газа в арабских странах.

«Наступил момент, когда международное сообщество, особенно исламский мир, пришли к консенсусу относительно решения о двух государствах в границах 1967 года», — подчеркнул Фидан, напомнив, что палестинская проблема началась именно с изгнания палестинцев со своих земель.