Министерство промышленности Южной Кореи объявило о временной блокировке доступа сотрудников к китайскому ИИ DeepSeek, став последним ведомством, ограничившим использование сервиса из-за угроз безопасности.

Ранее, 5 февраля, южнокорейское правительство призвало министерства и ведомства проявлять осторожность при использовании генеративного ИИ, включая DeepSeek и ChatGPT, на рабочих местах.

Ряд государственных структур уже ввел ограничения на ИИ. Государственная компания Hydro & Nuclear Power запретила использование ИИ, включая DeepSeek. Министерство обороны заблокировало доступ к сервису на военных компьютерах. Министерство иностранных дел ограничило доступ к китайскому ИИ на внутренних системах, подключенных к внешним сетям.

Южная Корея стала очередной страной, выразившей обеспокоенность по поводу китайской модели ИИ. Австралия и Тайвань ранее признали DeepSeek угрозой безопасности. В Италии в январе 2025 года власти заблокировали сервис после выявленных проблем с конфиденциальностью. Европа, США и Индия также изучают возможные риски, связанные с использованием DeepSeek.

Южнокорейские власти намерены потребовать от DeepSeek разъяснений относительно обработки персональных данных пользователей.

Осторожность проявляют и местные технологические гиганты. Kakao Corp., владеющая крупнейшим мессенджером в стране, запретила сотрудникам использовать DeepSeek. Производитель микросхем SK Hynix ввел ограничения на использование ИИ и разрешает доступ только в исключительных случаях. Naver, оператор ведущего корейского веб-портала, рекомендовал сотрудникам не использовать сервисы ИИ, которые хранят данные за пределами компании.