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США прекратили попытки очернить Казахстан
Администрация Трампа заблокировала финансирование программ «по борьбе с дезинформацией»
США прекратили попытки очернить Казахстан
фото: Reuters / Reuters
6 февраля 2025 г.

Администрация Джо Байдена направила миллионы долларов на проекты по «борьбе с дезинформацией в Казахстане» и запуск «Улицы Сезам» в Ираке.

Однако президент Дональд Трамп заморозил внешнюю помощь США, что привело к кризису в агентстве USAID — его сайт и соцсети отключены.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Байдена потратила $4,5 млн на борьбу с дезинформацией в Казахстане. Трамп намерен немедленно заблокировать эту программу, подчеркнула Ливитт.

Она также привела другие примеры: Байден выделил $2 млн на смену пола в Гватемале, $6 млн на развитие туризма в Египте и $20 млн на «Улицу Сезам» в Ираке. Ливитт задается вопросом, зачем эти проекты нужны США и как они продвигали американскую мягкую силу.

В Казахстане депутат мажилиса Вахит Магеррамов предложил проверить проекты USAID, указав, что с 2022 по 2025 год агентство выделило $2 млн на «продвижение прав человека» в Центральной Азии. По его словам, абсурдно то, что исполнителем программы стала Европейская международная ассоциация ЛГБТ — это вызвало скандал в республике.

Приостановка финансирования ударила по журналистским организациям в России, Иране, Беларуси и Украине. По данным RSF, девять из десяти украинских СМИ зависят от USAID, и теперь их финансирование под угрозой.

Официально Трамп заморозил поддержку на 90 дней, но журналисты опасаются, что пересмотр бюджета приведет к полному прекращению помощи. При этом, например, в Грузии власти уже поддержали решение Трампа и не хотят восстановления работы спонсируемых Вашингтоном СМИ. Теперь независимые СМИ ищут альтернативные источники финансирования, однако большинство из них, судя по всему, «шоковую заморозку» Трампа не переживет.

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