Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным, но только если появится реальный шанс на мирное урегулирование. По его словам, ФРГ должна вести переговоры с позиции силы — для этого нужно будет увеличить оборонные расходы и повысить эффективность вооруженных сил.

При этом Мерц раскритиковал своего главного противника, действующего канцлера Олафа Шольца, за телефонный разговор с Путиным в конце 2024 года. Глава ХДС назвал это «хорошо срежиссированным» пиар-ходом, который привел лишь к новым российским ударам по Киеву. В отличие от Шольца, Мерц считает, что переговоры возможны только при наличии реальных рычагов давления на Москву. Какими могут быть рычаги давления конкретно у Берлина, политик не уточнил.

При этом Мерц сделал акцент на необходимости реформировать оборонную политику Германии. Он отметил, что в Европе используются 17 различных моделей танков, в то время как в США — всего две. То есть в ЕС существуют огромные различия между странами, что не позволяет унифицировать запчасти.

Чтобы повысить эффективность, Мерц предлагает стандартизировать вооружение и проводить совместные закупки в больших объемах.

Хотя глава ХДС не назвал конкретных сумм, он указал, что Германия по-прежнему отстает от цели НАТО по оборонным расходам на $30–40 млрд ежегодно. По его мнению, в будущем этот показатель должен увеличиться, и страна должна быть готова к дополнительным вложениям в военную сферу.

Недавно Бундестаг одобрил закупку вооружений на $2,7 млрд, однако Мерц считает эти меры недостаточными. Ранее он выступал с популистским ультиматумом, что если Россия не прекратит боевые действия в течение 24 часов, Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и снять ограничения на их применение против целей на российской территории. Однако большинство депутатов и правительство ФРГ отклонили ультиматум Мерца.