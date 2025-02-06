ПОЛИТИКА
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Куда на самом деле Трамп хочет отправить палестинцев?
В Вашингтоне рассматривают Пунтленд, Сомалиленд и Марокко в качестве мест для переселения жителей Газы
Куда на самом деле Трамп хочет отправить палестинцев?
Фото: AP / Others
6 февраля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переселения жителей Газы в Марокко, Пунтленд и Сомалиленд в рамках своего плана, сообщают израильские СМИ.

По данным источников израильского телеканала N12, в Вашингтоне рассчитывают, что эти регионы заинтересованы в укреплении связей с США: Сомалиленд и Пунтленд стремятся к международному признанию, а Марокко вовлечено в спор о Западной Сахаре. В Белом доме якобы полагают, что размещение палестинских беженцев может повысить их позиции на международной арене.

Предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы вызвало резкую критику во всем мире.

Идею отвергли ключевые страны Ближнего Востока – Турция, Иордания, Египет, Саудовская Аравия и Катар.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подчеркнул, что его страна «не будет участвовать в принудительном переселении палестинцев». Египет отверг план, сославшись на угрозу дестабилизации.

Глава МИД Турции Хакан Фидан напомнил, что весь «палестинский вопрос» и зародился в результате подобных недальновидных и бесчеловечных решений.

В ООН и ЕС заявили, что будущее Газы должно решаться дипломатическим путем, а не в результате односторонних шагов. Германия, Франция и Испания выступили против, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок предупредила, что насильственное выселение палестинцев приведет к «новым страданиям и ненависти».

Правозащитные группы Human Rights Watch и Amnesty International осудили инициативу, назвав ее нарушением Женевских конвенций.

Представители палестинских властей предупредили, что такой шаг подорвет их право на самоопределение и дестабилизирует весь регион.

Сам Трамп назвал критику преувеличенной и заявил, что его предложение «всем понравится», несмотря на международное осуждение. США официально пока не подтвердили и не опровергли информацию N11.

Реакции Марокко, Пунтленда и Сомалиленда также пока не прозвучало.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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