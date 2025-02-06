Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным подготовить план «добровольного переселения» палестинцев из сектора Газа, сообщает Haaretz. Это заявление последовало за словами президента США Дональда Трампа, который ранее выразил поддержку массовому выселению жителей палестинского эксклава.

Трамп заявил, что США «возьмут Газу под управление», а палестинцы «будут переселены в более безопасные и современные сообщества». Его предложение вызвало шквал критики со стороны мирового сообщества, включая лидеров, правительства и международные организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что необходимо «избегать любых форм этнической чистки» и уважать право палестинцев «просто жить на своей земле».

Нетаньяху назвал идею «достойной рассмотрения и реализации», а Кац отметил, что она позволит жителям Газы «наслаждаться свободой передвижения и иммиграции». В качестве возможных направлений переселения вначале обсуждались Египет, Иордания и Албания, а позже израильские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает Марокко и частично признанные Пунтленд и Сомалиленд.

Тем временем гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. По данным ООН, в разрушенный и доведенный до состояния острого гуманитарного кризиса эксклав ежедневно необходимо доставлять не менее 600 грузовиков с помощью, однако текущие поставки значительно ниже этого показателя.