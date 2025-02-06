Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения Embraer E190 авиакомпании AZAL, сбитого у Грозного. В Баку уже собирают доказательства и свидетельства. «Москва должна признать свою ответственность. Если этого не произойдет, Азербайджан предпримет дальнейшие шаги», — отмечает агентство «Азери-Пресс» (APA).

Баку возмущен позицией Москвы, которая отрицает причастность, несмотря на отчет Казахстана. В Росавиации заявили, что документ «не содержит окончательных выводов», а версия столкновения с птицей или взрыва кислородного баллона была якобы озвучена экипажем, что противоречит казахстанскому отчету и данным, находящимся в распоряжении Баку. Россия также утверждает, что не получала обломки для независимой экспертизы.

При этом в заявлении Росавиации не упоминаются ключевые детали отчета. В нем зафиксировано, что диспетчер Грозного ввел режим «Ковер» уже после поражения судна. Кроме того, эксперты не обнаружили следов удара птицы или внутренних взрывов, подтверждая, что повреждения нанесены внешними объектами.

Как подчеркивает APA, Баку расценивает действия Москвы как попытку переложить ответственность на экипаж, применяя ту же стратегию, что и в случае с малайзийским Boeing MH17, сбитым в 2014 году в небе над юго-восточной Украиной. Тогда Россия отрицала свою причастность, несмотря на выводы международного расследования. Источники в правительстве Азербайджана утверждают, что самолет был атакован российским ЗРК «Панцирь-С». В Баку заявляют, что располагают фрагментом ракеты, извлеченным из обломков лайнера и опознанным в ходе международной экспертизы. Также имеется информация, что огонь велся с территории военной части в Ханкале (Грозный).

Лайнер Embraer E190 следовал рейсом Баку—Грозный, но после попадания ракет был приведен в неуправляемое состояние и рухнул в предместьях азербайджанского Актау на берегу Каспийского моря. 38 человек погибли, 29 получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за трагедию на Москву, подчеркнув, что российская сторона преднамеренно скрывает факты, распространяя неправдоподобные версии.