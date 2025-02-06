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Американский самолет разбился на юге Филиппин
На острове Минданао потерпел крушение самолет Минобороны США: погибли четыре человека
Американский самолет разбился на юге Филиппин
Фото: AP / Others
6 февраля 2025 г.

В южной части Филиппин в четверг потерпел крушение контрактный самолет Минобороны США, выполнявший разведывательную миссию. Все четыре человека на борту, включая одного американского военного, погибли, сообщил Индо-Тихоокеанское командование США.

Самолет Beechcraft Super King Air B300, принадлежащий оборонной компании Metrea, выполнял миссию по разведке и наблюдению в рамках сотрудничества США и Филиппин. Он разбился в районе муниципалитета Ампатуан на острове Минданао.

«Инцидент произошел во время рутинной операции, – говорится в заявлении американского командования. – Подтверждаем, что выживших нет». В результате крушения погибли один военный и три сотрудника оборонного ведомства, их имена пока не разглашаются.

Филиппинские власти засекретили расследование, а полиция и военные оцепили место падения для предотвращения возможного уничтожения улик. Местный спасатель Риа Мартин сообщила, что ее команда обнаружила четыре тела рядом с обломками, отметив, что самолет разломился пополам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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