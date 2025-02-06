Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что страна продолжит стремиться к членству в Европейском союзе, несмотря на приостановку переговоров. В интервью Euronews он отметил, что основная проблема — в «европейской бюрократии», но выразил уверенность, что Грузия сможет достичь цели к 2030 году. «Мы будем последовательны в этом вопросе и надеемся, что отношение к Грузии станет более справедливым в ближайшие годы», — сказал Кобахидзе.

В ноябре он объявил, что Тбилиси приостанавливает обсуждение заявки на вступление в ЕС до 2028 года, обвинив некоторых европейских политиков в «шантажe и манипуляциях». ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года, но в июне 2024-го заморозил процесс и сократил финансовую поддержку после принятия закона «об иностранном влиянии», который в Брюсселе назвали пророссийским и авторитарным.

Кобахидзе утверждает, что охлаждение отношений связано не с политикой Тбилиси, а с позицией Брюсселя. «Если политика ЕС изменится, ситуация улучшится», — отметил он.

Премьер-министр отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией, сославшись на оккупацию Абхазии и Южной Осетии. «Мы должны защищать национальные интересы, но наш подход — мирный. Военного решения быть не может», — сказал он. При этом Кобахидзе подчеркнул, что Грузия продолжит «прагматичную» торгово-экономическую политику в отношении Москвы.

Грузинский премьер также высказался о российско-украинской войне, призвав к скорейшему перемирию. «Украина страдает: потери среди гражданского населения, разрушенная инфраструктура, оккупированные территории. Международное сообщество должно сосредоточиться на продвижении соглашения о прекращении огня», — заявил он.

С 28 октября в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются массовые митинги противников правительства, возглавляемого партией «Грузинская мечта». Протестующие не признают итоги парламентских выборов и требуют нового голосования. Протесты особенно усилились и обострились месяц спустя, когда 28 ноября Кобахидзе объявил о приостановке переговоров по евроинтеграции. За месяцы политического кризиса были арестованы в общей сложности по меньшей мере 500 протестующих, в том числе видные оппозиционные лидеры Ника Мелия и Гиги Угулава.