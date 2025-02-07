Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию по ликвидации члена специальных сил РКК/КСК Мурата Келеша (кодовое имя «Берхудан Харун») в районе Хакурк на территории Ирака.

Келеш был одним из исполнителей нападения с использованием гранатомета на бронированный автомобиль сил безопасности в Ширнаке/Силопи 5 апреля 2016 года, в результате которого погиб офицер спецназа Яшар Яваш.

По данным MİT, террорист находился в приоритетном списке разыскиваемых лиц. Разведка установила, что он координировал поставки взрывчатых веществ в западные провинции Турции для проведения терактов в мегаполисах. Келеш долгое время скрывался в сельской местности Хакурка, чтобы избежать обнаружения.

«Террористическая деятельность Келеша началась в 2005 году. В 2010 году он присоединился к боевым отрядам организации, действовал в провинциях Ван, Ширнак и Мардин», — сообщили в MİT. После терактов 2016 года Келеш бежал в Сирию, где занял руководящую должность в террористической организации. Находясь там, он продолжал планировать атаки на турецкие города, в частности, вел подготовительную работу в Измире и Айдыне.