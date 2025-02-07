ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкая разведка нейтрализовала убийцу спецназовца
После семи лет поисков спецслужбы Турции выследили и устранили члена РКК, причастного к гибели офицера спецназа в 2016 году
Турецкая разведка нейтрализовала убийцу спецназовца
Мурат Келеш (кодовое имя «Берхудан Харун») / Others
7 февраля 2025 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию по ликвидации члена специальных сил РКК/КСК Мурата Келеша (кодовое имя «Берхудан Харун») в районе Хакурк на территории Ирака.

Келеш был одним из исполнителей нападения с использованием гранатомета на бронированный автомобиль сил безопасности в Ширнаке/Силопи 5 апреля 2016 года, в результате которого погиб офицер спецназа Яшар Яваш.

По данным MİT, террорист находился в приоритетном списке разыскиваемых лиц. Разведка установила, что он координировал поставки взрывчатых веществ в западные провинции Турции для проведения терактов в мегаполисах. Келеш долгое время скрывался в сельской местности Хакурка, чтобы избежать обнаружения.

«Террористическая деятельность Келеша началась в 2005 году. В 2010 году он присоединился к боевым отрядам организации, действовал в провинциях Ван, Ширнак и Мардин», — сообщили в MİT. После терактов 2016 года Келеш бежал в Сирию, где занял руководящую должность в террористической организации. Находясь там, он продолжал планировать атаки на турецкие города, в частности, вел подготовительную работу в Измире и Айдыне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us