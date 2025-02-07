Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана объявило конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна. Власти хотят создать произведение, которое «лучше отразит историческое наследие, культурные традиции и национальное единство страны».

Проекты будут оценивать по нескольким критериям, включая торжественность, патриотичность, удобство восприятия и соответствие нормам кыргызского литературного языка.

Рассматривать заявки будет комиссия, куда войдут депутаты Жогорку Кенеша (парламент КР), чиновники, писатели, композиторы и культурные деятели. Если не будет достойных вариантов, конкурс могут признать несостоявшимся.

Идея изменить гимн появилась в октябре 2024 года, когда спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что после смены флага стране нужен и новый гимн.

«Мы изменили флаг, теперь нам надо изменить гимн. Потому что, когда принимали гимн, только вышли из состава Советского Союза и делали первые шаги на пути независимости. И петь тоже трудно. Не каждый кыргыз сможет его исполнить», — заявил он, отметив, что были случаи «когда даже птицы пугались» во время исполнения гимна Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров позже поддержал инициативу и заявил, что не видит в этом ничего плохого. В 2023 году спикер парламента также инициировал изменения государственного флага, которые затем одобрил Жогорку Кенеш. Позже Жапаров признался, что идея принадлежала ему, а спикер лишь внес законопроект.