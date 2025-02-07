Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что расширение диалога между Анкарой и Парижем может позитивно повлиять на развитие сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности. По его словам, у Турции и Франции есть значительный потенциал для взаимодействия в различных областях. Турецкий лидер также поддержал решение Евросоюза приостановить санкции против Сирии, назвав этот шаг оправданным. Он подчеркнул важность полного снятия ограничений в будущем и заверил, что Турция продолжит оказывать помощь Сирии. Кроме того, президент подчеркнул необходимость сохранения перемирия между ХАМАС и Израилем, а также скорейшего начала работы над долгосрочным решением конфликта.