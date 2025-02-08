Бывший президент Франции Николя Саркози начал отбывать наказание по делу о коррупции с электронным браслетом. Об этом 7 февраля сообщает Le Monde.

В течение ближайшего года 70-летний Саркози может покидать дом только с 8:00 до 20:00. В дни судебных заседаний этот срок продлевается до 21:30. По данным Le Monde, это беспрецедентный случай для бывшего главы государства.

Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в 2021 году. Он пытался подкупить судью, чтобы получить информацию о расследовании незаконного финансирования его кампании 2007 года.

Политик получил три года лишения свободы, из которых один год — реальный срок, но суд разрешил ему отбывать его вне тюрьмы с электронным контролем.

В 2023 году Саркози проиграл апелляцию, а в декабре 2024 года кассационный суд утвердил приговор. Бывший президент заявляет о своей невиновности, его адвокаты подадут жалобу в ЕСПЧ.

В январе начался новый судебный процесс. Саркози обвиняют в получении незаконного финансирования кампании 2007 года из бюджета Ливии при Муаммаре Каддафи. Он вину отрицает.