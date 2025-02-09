В Косово открылись избирательные участки для выборов в парламент, которые проходят на фоне сложной экономической ситуации и обострения отношений между албанским и сербским населением. Граждане выбирают 120 депутатов из 26 партий и одного независимого кандидата. Главный фаворит гонки — премьер-министр Альбин Курти и его партия «Самоопределение» (Vetevendosje!), однако прогнозы показывают, что она не сможет набрать абсолютное большинство. Если Курти не удастся сформировать правительство, возможен альянс его оппонентов — Демократической партии Косово (PDK) и Демократaической лиги Косово (LDK). Косово остается одной из беднейших стран Европы, с ВВП менее €6 000 на душу населения. США недавно заморозили финансирование программ на 90 дней, а ЕС уже два года ограничивает поддержку проектов в стране, связывая возобновление помощи с мерами по деэскалации напряженности с Сербией. Выборы определят, кто возглавит переговоры с Белградом по нормализации отношений при посредничестве ЕС. ЕС и США требуют от Приштины выполнения соглашений, в том числе создания Ассоциации сербских муниципалитетов, а от Сербии — фактического признания независимости Косово.