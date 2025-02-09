Израиль не намерен закреплять перемирие в Газе, а вместо этого вынашивает «коварные и бесчеловечные замыслы». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед вылетом в четырехдневное турне по Малайзии, Индонезии и Пакистану.

«Никто не сможет изгнать жителей Газы с их исконной земли, где они живут тысячелетиями. Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим - это Палестина, принадлежащая палестинцам», — подчеркнул президент, добавив, что предложения по Газе, выдвигаемые новой администрацией США под давлением сионистского руководства, не стоят даже обсуждения.

Эрдоган отметил, что ХАМАС остается верен своему слову по обмену пленными, несмотря на препятствия со стороны Израиля.

Касаясь ситуации в Сирии, турецкий лидер выразил уверенность, что под «мудрым руководством президента Сирии аш-Шары страна в ближайшее время обретет стабильность». При этом он отметил, что по мере обнаружения массовых захоронений в разных частях страны раскрывается «кровавое лицо режима Асада и его «шабихи».

В ходе предстоящего турне по странам Азии Эрдоган планирует обсудить как двусторонние отношения, так и ситуацию в регионе. В Малайзии и Индонезии пройдут заседания советов стратегического сотрудничества, а в Пакистане турецкий президент встретится с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Али Зардари.