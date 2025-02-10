План Дональда Трампа переселить палестинцев из Газы нарушает международное право и будет расцениваться как этническая чистка. Об этом заявила глава комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях Нави Пиллэй.

«Трамп не понимает международное право. Принудительное выселение людей с оккупированной территории — это преступление и этническая чистка», — уточнила Пиллэй.

На прошлой неделе Трамп предложил США взять под контроль Газу, переселить палестинцев в другие страны и превратить территорию в «средиземноморскую Ривьеру». Его поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав идею «стоящей внимания».

Пиллэй, бывшая судья Международного уголовного суда (МУС), также осудила введенные Трампом санкции против суда. Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за военные преступления.

«Законы должны применяться ко всем одинаково, а не только к врагам США», — подчеркнула Пиллэй.

Около 80 стран уже выступили в поддержку МУС, заявив, что санкции США могут парализовать работу суда.

Пиллэй также заявила, что поддержит обвинение против Израиля — ЮАР обвинила Тель-Авив в апартеиде и геноциде. По словам представителя ООН, израильский контроль над палестинцами на оккупированном Западном берегу и в Газе «имеет все признаки» дискриминирующей системы. Пиллэй напомнила, что санкции помогли ликвидировать апартеид в ЮАР и что против Израиля следует применять такие же меры.

«Я не уверена, что прокурор МУС Карим Хан предъявит это обвинение. Суд никогда не рассматривал подобные дела. Но если он это сделает, я его поддержу», — подчеркнула Пиллэй.

В октябре комиссия ООН обвинила Израиль в военных преступлениях за уничтожение системы здравоохранения Газы. В ответ Израиль вышел из Совета ООН по правам человека, назвав его работу предвзятой.