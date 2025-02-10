Кремль рассматривает создание «евразийского торгового блока» для укрепления влияния России на мировой арене. Этот проект обсуждался в апреле 2024 года на стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает Financial Times.

Согласно внутреннему докладу, новый макрорегион должен соединить Россию со странами глобального Юга через доступ к сырью, развитие финансовых и транспортных связей и формирование общего мировоззрения. В документе говорится, что этот проект должен пережить переговоры с Западом по Украине и укрепить позиции России на мировой арене.

Однако в докладе признаются серьезные препятствия. Запад усилил санкционное давление на Центральную Азию, предлагая этим странам альтернативные пути торговли без участия Москвы. Союзники России якобы воспользовались санкциями, чтобы вытеснить российские компании и захватить контроль над экспортными и импортными потоками.

Согласно докладу, страны Центральной Азии начали дистанцироваться от Москвы, продвигая английский язык, реформируя образовательные стандарты по западному образцу и отправляя элиту учиться в Европу и США.

Авторы доклада отмечают, что России придется «играть в долгую игру», чтобы сохранить влияние на Центральную Азию. Однако эти страны переосмыслили коллективную историю и все чаще объединяются в союзы без Москвы.

В качестве единственного успешного примера экономической интеграции названа Беларусь.

Financial Times подчеркивает, что этот документ показывает, как война России в Украине ослабила ее позиции даже среди ближайших союзников.