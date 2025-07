Израильские силовики ворвались и провели обыск в крупнейшим палестинском книжном магазине Educational Bookshop в Восточном Иерусалиме. Владельцы были задержаны, а все книги о конфликте Израиля и Палестины — изъяты. Полиция заявила, что издания якобы содержали призывы к насилию.

По словам Мэй Муны, жены одного из владельцев магазина, полиция конфисковала сотни книг и распорядилась закрыть магазин. Военные забирали любые издания с палестинскими названиями или изображениями флага, даже не зная их содержания. Некоторые книги проверяли через Google Translate. Конфискованы были все книги, критикующие Израиль и его оккупационную политику, рассказывающие об убийствах во время Накбы и незаконных поселенцах.

Магазин Educational Bookshop работает уже более 40 лет и считается важным интеллектуальным центром Восточного Иерусалима. Этот район был захвачен Израилем в 1967 году и позднее аннексирован, хотя мировое сообщество не признает этот шаг. Большинство палестинцев города проживает именно здесь и рассматривает Восточный Иерусалим как будущую столицу своего государства.

Трехэтажный магазин предлагает широкий выбор книг на арабском и английском, включая произведения израильских и еврейских авторов. Он часто принимает исследователей, журналистов и дипломатов, а также организует культурные мероприятия.

Неделю назад полиция также обыскала другой палестинский книжный магазин в Старом городе. В заявлении силовики указали, что владельцы арестованы за распространение материалов, якобы «поддерживающих терроризм». В качестве примера они привели детскую раскраску на английском языке From the River to the Sea ( «‎От реки и до моря»‎). Это палестинский лозунг с призывом к созданию независимого государства Палестина. В Израиле добились того, что запретили эту фразу.

В результате боевых действий Израиля в Газе погибли более 47 тыс. палестинцев, половина из них — женщины и дети, сообщил Минздрав эксклава. Более 80% сектора лежит в руинах, больше 2 млн жителей Газы стали беженцами. Аналогичные практики Израиль распространяет и на оккупированный Западный берег, проводя разрушительные рейды в Дженине и Тулькарме.