Европейские страны готовятся к конфискации судов теневого флота России после серии инцидентов в Балтийском море, пишет Politico со ссылкой на источники среди евродипломатов. По данным издания, в Брюсселе вовсю идут переговоры о легализации масштабных арестов нефтяных танкеров, которые Москва, как утверждает ЕС, использует для обхода санкций.

В декабре финские власти задержали танкер Eagle S, перевозивший 100 тыс. баррелей нефти из Санкт-Петербурга. Следователи утверждают, что судно повредило подводный энергетический кабель между Финляндией и Эстонией. Этот случай стал поводом для активных действий против скрытой российской торговли нефтью, обе страны продвигают этот план на уровне ЕС.

За закрытыми дверями дипломаты и чиновники обсуждают способы конфискации судов, уточняет Politico. Один из вариантов — использование международного права с аргументами о рисках для экологии и угрозах пиратства. Шансы на то, что ЕС примет этот план, малы. Но даже если этот план провалится, страны могут принять новые национальные законы, позволяющие арестовывать танкеры. Финляндия и страны Балтии уже раздумывают о таких мерах.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, почти 50% подсанкционного российского экспорта нефти проходит через Финский залив. Министр подчеркнул: теневой флот не только финансирует войну Москвы в Украине, но и угрожает критической инфраструктуре Евросоюза. В Кремле это опровергают, называя очередной провокацией со стороны Балтии и Брюсселя.

В Европарламенте утверждают, что после запрета ЕС на импорт российской нефти в 2022 году Москва начала использовать устаревший флот танкеров с неясным владельцами и сомнительными страховками. Сегодня эти суда перевозят более 80% российской нефти, считают европейские дипломаты.

Страны блока рассматривают новые ограничения, такие как обязательное страхование танкеров у проверенных компаний, таких как британский Lloyd. Однако компания с 2022 года не страхует российские суда. Таким образом, практически все российское судоходство рискует попасть под новые ограничения — и его могут арестовать в порту.