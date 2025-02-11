Президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине должна быть компенсирована доступом к ее редкоземельным металлам и другим природным ресурсам на сумму $500 млрд.

«Они [украинцы] могут заключить сделку, а могут не заключить. Они могут стать Россией когда-нибудь, а могут не стать», — заявил он в интервью Fox News, подчеркнув, что Вашингтон «не может продолжать платить эти деньги просто так» и что Украина «по сути согласилась» на сделку.

Киев обладает крупными месторождениями лития, титана, урана, угля, нефти и газа, необходимых для высокотехнологичного производства. Однако значительная часть этих ресурсов находится под контролем России.

Президент Владимир Зеленский ранее предложил передать США право на добычу украинских ресурсов, чтобы сохранить поддержку Вашингтона. Этот пункт также вошел в «план победы» — стратегию экономической и безопасности политики Украины, представленную союзникам.

«Американцы помогли больше всех, поэтому должны получить больше всех», — заявил Зеленский в интервью Reuters.

Его интервью совпало по времени с заявлением Трампа о готовящейся встрече с украинским президентом. «Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», — заявил американский лидер в конце прошлой недели. Трамп подтвердил, что встреча с Зеленским может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне и на повестке помимо завершения войны будет вопрос редкоземельных ресурсов Украины.