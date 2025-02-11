Власти Сулеймании, расположенной на северо-востоке Ирака, проводят работы по разминированию территорий, усеянных минами с 1980-х годов. Они представляют серьезную угрозу для местных жителей и туристов, занимающихся альпинизмом.

По словам директора Генерального управления по разминированию Мохсена Шейха Абдул-Карима, специалисты очищают 130 тыс. кв. м опасной территории на холме Махмуд Хан, в 10 км от центра Сулеймании. «Это одна из самых опасных минных зон, но мы работаем по международным стандартам», — отметил Абдул-Карим.

Процесс осложняет сложный рельеф местности. «Во время дождя и плохой погоды работы останавливаются», — добавил он, подчеркнув, что власти стремятся сохранить регион безопасным для туристов. По данным ведомства, в Сулеймании 234 млн кв. м земли усеяны минами, и почти половина этой территории уже очищена.

Война между Ираком и Ираном (1980–1988) стала одной из самых разрушительных в регионе. По неофициальным оценкам, в конфликте погибло до 1 млн человек, а экономические потери достигли $1 трлн. Наследием этой войны стали миллионы мин, представляющих угрозу даже десятилетия спустя.