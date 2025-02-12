Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду прибыл с официальным визитом в индонезийский город Богор, где его встретил президент Индонезии Прабово Субианто.

Кортеж Эрдогана сопровождали кавалерийские подразделения до входа в Президентский дворец, где Субианто поприветствовал турецкого лидера. В ходе церемонии Эрдоган оставил запись в гостевой книге дворца, после чего провел личную встречу с Субианто.

Лидеры двух стран проведут первое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества, затем примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции.

Эрдоган также посетит официальный ужин и примет участие в деловом форуме Турция–Индонезия.

В делегацию турецкого президента входят первая леди Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и министр энергетики Алпарслан Байрактар.

Четырехдневное азиатское турне Эрдогана стартовало в воскресенье и включает визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.