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Президент Эрдоган в Индонезии
Президент Эрдоган в ходе большого азиатского турне посетил с официальным визитом Индонезию, где встретился со своим коллегой Прабово Субианто
Президент Эрдоган в Индонезии
Фото: TRT Haber / Others
12 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду прибыл с официальным визитом в индонезийский город Богор, где его встретил президент Индонезии Прабово Субианто.

Кортеж Эрдогана сопровождали кавалерийские подразделения до входа в Президентский дворец, где Субианто поприветствовал турецкого лидера. В ходе церемонии Эрдоган оставил запись в гостевой книге дворца, после чего провел личную встречу с Субианто.

Лидеры двух стран проведут первое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества, затем примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции.

Эрдоган также посетит официальный ужин и примет участие в деловом форуме Турция–Индонезия.

В делегацию турецкого президента входят первая леди Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и министр энергетики Алпарслан Байрактар.

Четырехдневное азиатское турне Эрдогана стартовало в воскресенье и включает визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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