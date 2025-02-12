Украина готова обменять захваченную территорию России на оккупированные украинские области, заявил Владимир Зеленский. Политик подтвердил, что рассматривает такой шаг в рамках возможных мирных переговоров с Москвой. Киев захватил часть Курской области летом 2024 года и может использовать этот плацдарм в сделке с Москвой, отметил президент.

По данным Reuters, российские войска активно продвигаются в Курской области именно для того, чтобы лишить Киев этого козыря за столом переговоров. Подсчеты агентства показывают, что Россия уже смогла отвоевать до 40% территории, занятой украинскими войсками в августе 2024 года. Однако Украина продолжает удерживать стратегические приграничные города, взять которые у РФ пока не получается.

Зеленский подчеркнул, что без гарантий США любые соглашения с Россией не имеют смысла. Вашингтон же давит на Киев, требуя скорейшего завершения войны. Уже в пятницу Зеленский встретится с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить условия будущих мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп настаивает на скором завершении конфликта. Он отправил своего спецпредставителя Кита Келлога в Киев для выработки мирного плана. По данным источников Reuters, Трамп также лично обсуждал с Путиным возможные условия сделки.

Киев опасается, что перемирие без жестких гарантий только даст России время для перегруппировки. Потому Зеленский настаивает на военной помощи США и НАТО, причем не бесплатно: в обмен он готов предоставить американским компаниям контракты на восстановление страны. По его словам, Украина обладает крупными залежами редкоземельных металлов, и их нельзя отдавать России.

Тем временем российская армия продолжает наступление в Донецкой области в районе Покровска. Украинские силы также нарастили удары по российской инфраструктуре: 11 февраля дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове.