Каир представит план восстановления Газы, исключающий переселение палестинцев. Об этом заявили в МИД Египта на фоне давления со стороны США. Каир планирует успеть воплотить свой план в жизнь до того, как Израиль и Штаты начнут выселять жителей Газы.

Президент Дональд Трамп продолжает продвигать свой проект депортации жителей сектора. За последнюю неделю Вашингтон провел переговоры с представителями Египта и Иордании — двух стран, в которые Трамп предлагает выселить палестинцев.

На встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме Трамп повторил свой тезис о том, что его план преобразит Газу в «Ривьеру Ближнего Востока». Однако под этим скрывается идея переселения палестинцев в Египет и Иорданию, что вызвало резкое неприятие во всем мусульманском мире.

«Мы возьмем это место под контроль, будем его развивать, создавать рабочие места», — заявил Трамп, фактически подтверждая намерение оставить Газу под внешним управлением.

Король Абдалла отверг эту идею, подчеркнув, что «восстановление Газы без выселения палестинцев должно быть приоритетом». Несмотря на это, Трамп настаивает, что Каир и Амман в конечном итоге согласятся разместить переселенцев.

Иордания и Египет готовят встречный план, который будет представлен в Вашингтоне в ближайшие дни. Глава МИД Иордании Айман Сафади подтвердил, что речь идет о восстановлении Газы при сохранении ее населения.

На этом фоне ХАМАС объявил, что приостанавливает освобождение израильских заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. В ответ Трамп пригрозил отменить перемирие, если до субботы не будут освобождены все оставшиеся заложники.

«Если ХАМАС не выполнит условия, все ставки снимаются», — заявил Трамп, пообещав устроить «ад» для палестинцев. Его позиция осложняет хрупкое перемирие и ставит под угрозу дипломатические усилия в регионе. Однако Трампу, похоже, действительно безразлична судьба палестинцев.