ПОЛИТИКА
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Урок дискриминации от британцев
Британия откажет в гражданстве всем, кто прибыл в страну нелегально — отныне беженцы никак не смогут получить британский паспорт
Урок дискриминации от британцев
фото: Reuters / Reuters
12 февраля 2025 г.

Великобритания откажет в гражданстве тем, кто прибыл в страну нелегально, заявило МВД королевства. Новые правила ударят по 71 000 беженцев, которым ранее было предоставлено убежище — ни один из них не сможет претендовать на британское гражданство.

С 10 февраля 2025 года британские чиновники будут автоматически отклонять заявки на натурализацию от людей, которые пересекли границу нелегально, включая тех, кто прибыл на малых судах или спрятался в грузовиках. Ведомство называет это «уточнением» существующих норм, но правозащитники подчеркивают, что это нарушение международного права.

Иммиграционный юрист Колин Йео заявил, что это создаст в стране «класс людей, которым навсегда закрыт путь в гражданскую жизнь». Действительно, статья 31 Конвенции ООН о статусе беженцев прямо запрещает государствам наказывать их за нелегальное пересечение границы.

По сути, Лондон просто делает бессмысленными попытки беженцев закрепиться в Британии, что только больше маргинализирует их. При этом мера ударит по тем беженцам, которые более всего интегрированы в британское общество и готовы натурализоваться.

Решение правительства Кира Стармера резко осудили правозащитники и некоторые депутаты. Парламентарий от лейбористов Стелла Кризи потребовала немедленно отменить нововведение: «Если мы предоставляем человеку статус беженца, нельзя отказывать ему в гражданстве».

При этом в руководстве Лейбористской партии считают, что ужесточение миграционной политики поможет удержать избирателей, которых привлекает партия Найджела Фараджа. Именно поэтому кабинет Стармера начал еженедельно публиковать видеозаписи массовых депортаций нелегалов.

Глава британского Совета по делам беженцев Энвер Соломон заявил, что отказ в гражданстве противоречит интересам страны.

«Британцы хотят, чтобы беженцы интегрировались в общество и вносили свой вклад. Многие стали врачами, предпринимателями, профессионалами. Их вклад нужно отмечать, а не запрещать», — подчеркнул Соломон.

Тем временем правительство настаивает: отказ в гражданстве — не новый запрет, а лишь усиление уже существующих мер. Беженцы смогут оставаться в стране, но теперь без надежды на полноценное признание.

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