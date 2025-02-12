ПОЛИТИКА
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Россия просит Запад снять санкции с Сирии
В МИД РФ заявили, что после смены «режима Башара Асада» санкции против Дамаска потеряли всякий смысл
Россия просит Запад снять санкции с Сирии
Фото: пресс-служба МИД РФ / Others
12 февраля 2025 г.

Замглавы МИД и спецпредставитель России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил о необходимости отмены односторонних санкций, введенных Западом против Сирии.

«После кардинальных изменений и устранения режима Башара Асада дальнейшее санкционное давление на Дамаск утратило всякий смысл», — приводит его слова ТАСС.

Богданов добавил, что ограничительные меры Запада не имеют международно-правовой основы и не были утверждены Совбезом ООН. Кроме того, по его словам, санкции нанесли ущерб всем секторам сирийской экономики.

Богданов добавил, что необходимо отказаться от конфронтационного и политизированного подхода к сирийскому кризису и сосредоточиться на восстановлении страны.

«В сложившихся условиях необходимы отказ от конфронтационных политизированных подходов в отношении сирийского кризиса и консолидация международных усилий для оказания эффективной помощи сирийскому народу и содействия посткризисному восстановлению страны», — подытожил российский чиновник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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