Россия не будет обсуждать возможность обмена территориями с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение украинского президента Владимира Зеленского об обмене занятых ВСУ территорий в Курской области.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — подчеркнул Песков, добавив, что украинские силы будут изгнаны с российской территории.

Ранее президент Украины заявил о готовности Киева к территориальному обмену. «Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, не уточнив, какие именно земли Киев хотел бы получить взамен.

По данным Минобороны РФ, под контролем ВСУ находилось 1268 кв. км Курской области (4,2% от общей площади региона), из которых российским силам удалось вернуть 801 кв. км. Операция украинских войск в регионе началась 6 августа 2024 года.

В то время как Москва настаивает на признании четырех украинских регионов и Крыма частью России, Киев, ранее требовавший возвращения к границам 1991 года, теперь допускает возможность возвращения утраченных территорий дипломатическим путем.