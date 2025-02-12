ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия не будет торговаться с Украиной
Кремль категорически отказался обсуждать предложение Зеленского об обмене территориями
Россия не будет торговаться с Украиной
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
12 февраля 2025 г.

Россия не будет обсуждать возможность обмена территориями с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение украинского президента Владимира Зеленского об обмене занятых ВСУ территорий в Курской области.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — подчеркнул Песков, добавив, что украинские силы будут изгнаны с российской территории.

Ранее президент Украины заявил о готовности Киева к территориальному обмену. «Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, не уточнив, какие именно земли Киев хотел бы получить взамен.

По данным Минобороны РФ, под контролем ВСУ находилось 1268 кв. км Курской области (4,2% от общей площади региона), из которых российским силам удалось вернуть 801 кв. км. Операция украинских войск в регионе началась 6 августа 2024 года.

В то время как Москва настаивает на признании четырех украинских регионов и Крыма частью России, Киев, ранее требовавший возвращения к границам 1991 года, теперь допускает возможность возвращения утраченных территорий дипломатическим путем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us