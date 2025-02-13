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Глава НАТО пригрозил Путину «опустошением»
Марк Рютте предупредил о готовности альянса к отражению возможной агрессии России, отреагировав на тревожный отчет датской разведки
Глава НАТО пригрозил Путину «опустошением»
Марк Рютте / Фото: Reuters / Others
13 февраля 2025 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что реакция альянса на возможное нападение России будет «опустошительной». Об этом он сообщил на пресс-конференции перед встречей министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«У нас есть надежные планы по обеспечению безопасности миллиарда наших граждан в более опасном мире», — заявил Рютте, комментируя отчет датской разведки о возможности начала Россией крупной войны в Европе в течение пяти лет.

«Если Путин нападет на НАТО, реакция будет опустошительной. Он проиграет... Так что пусть даже не пытается. И он это знает, сдерживание и оборона очень сильны», — подчеркнул генсек НАТО.

Говоря о поддержке Украины, Рютте согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости уравнять военную помощь среди союзников, но добавил: «Чтобы действительно изменить траекторию конфликта, нам нужно сделать еще больше».

Генсек также подчеркнул важность подготовки Украины к возможным мирным переговорам: «Когда бы ни начались переговоры... мирное соглашение, или чем бы оно ни было, должно быть долговременным, прочным».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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