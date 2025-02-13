Президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии для обсуждения завершения конфликта в Украине. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете. «Я буду общаться с президентом Путиным в основном по телефону, и мы ожидаем встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, и я поеду туда, а также мы, вероятно, встретимся в Саудовской Аравии», — заявил Трамп, назвав войну «катастрофой» и «действительно кровавой и ужасной». На вопрос об исключении президента Украины Владимира Зеленского из переговоров Трамп ответил: «Не думаю, пока он там. Но да, в какой-то момент нужно будет провести выборы», отметив, что рейтинги Зеленского «мягко говоря, не особенно хороши». После телефонных разговоров с обоими лидерами Трамп также заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в НАТО: «Россия давно говорит, что Украина не может войти в НАТО, и я с этим согласен». Зеленский назвал свой разговор с Трампом «содержательным», отметив, что американский президент поделился деталями беседы с Путиным. Трамп также сообщил, что Украина согласилась предоставить США полтриллиона долларов в редкоземельных минералах в обмен на продолжение военной поддержки.