Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится направить в Беларусь до 100 тыс. военных, которые могут быть использованы для атаки на одну из стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью The Economist, опубликованном 12 февраля.

«Я думаю, никто не понимает, что такое война, пока она не придет в твой дом. Я не хочу никого пугать. Она придет. Я просто говорю вам о фактах. Сегодня, когда мир медленно останавливает [президента РФ Владимира] Путина, медленно, слишком медленно, она придет. И это факт», — заявил Зеленский.

По его словам, украинская разведка зафиксировала формирование 10-15 дивизий, которые направят в Беларусь под предлогом учений, как это было перед полномасштабным нападением РФ на Украину в 2022 году.

«Он [Путин] скажет вам, что это тренировки, учения у границ Украины, как это было раньше. Но поверьте, это подготовка плацдарма для наступательных действий. Кто вам сказал, что он пойдет в Украину? Кто вам сказал, что он не пойдет в Литву? В Польшу?» — заявил Зеленский.

«Может быть так, что пока мы стоим, он готовит плацдарм для большого количества войск и просто берет этот плацдарм и идет в другом направлении. Он идет в Польшу, идет в Литву и оккупирует их. Почему никто не думает, что это произойдет?» — добавил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии для обсуждения завершения конфликта в Украине.

На вопрос об исключении президента Украины Владимира Зеленского из переговоров Трамп ответил: «Не думаю, пока он там. Но да, в какой-то момент нужно будет провести выборы», отметив, что рейтинги Зеленского «мягко говоря, не особенно хороши».

После телефонных разговоров с обоими лидерами Трамп также заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в НАТО: «Россия давно говорит, что Украина не может войти в НАТО, и я с этим согласен».