Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной Рады и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом 12 февраля сообщила украинская редакция Forbes, ссылаясь на два осведомленных источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

Источники утверждают, что санкции могут быть связаны с обвинениями в государственной измене. В санкционный список также могли попасть представители крупного бизнеса, ранее называвшиеся олигархами.

Президент Украины Владимир Зеленский не уточнил детали решения, но заявил, что санкции направлены против тех, кто помогал России и «зарабатывал на национальной безопасности Украины».

Петр Порошенко назвал происходящее «политически мотивированной провокацией» и обвинил Зеленского в давлении на оппозицию. Он заявил, что вместо подготовки к важным переговорам в Мюнхене президент «занимается санкциями против моей скромной персоны».

Ранее 12 февраля Порошенко запретили выезд на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля.

За последние годы в Украине против Порошенко было возбуждено более 100 уголовных дел, в том числе по обвинению в госизмене за закупку угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах.