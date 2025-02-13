Генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил достижения Турции в сфере оборонных технологий, отметив, что страна стала важным игроком для Альянса.

«Фундамент турецкой оборонной промышленности действительно впечатляет», — сказал Рютте, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Анадолу» о том, какие послания он передаст министрам стран-союзниц о той роли, которую Турция может сыграть в укреплении оборонной промышленности Альянса и особенно Европы.

Генсек подчеркнул, что сотни турецких организаций работают над инновациями, а тысячи компаний связаны с управлением оборонной промышленности. Рютте напомнил, что ранее встречался с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном в Анкаре и Брюсселе.

«Это действительно важно, и я знаю, Турция в данном направлении тесно сотрудничает со всеми другими союзниками в Европе и США. Действительно, турецкая промышленность поставляет важнейшие компоненты, включая конечную продукцию. Мы можем только попросить вас делать больше», — отметил Рютте.

Глава НАТО также заявил, что ожидает увеличения производства вооружений и военной техники от всех стран-союзников, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию и Турцию.

«2% ВПП недостаточно, чтоб сохранить нашу безопасность. Мы должны тратить значительно больше», — ранее заявлял Рютте.