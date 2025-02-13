Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. В ходе встречи глава Азербайджана отметил уникальный характер отношений двух стран.

«Сегодня в мире даже среди самых близких союзников нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям», — подчеркнул Алиев, напомнив, что тюркский мир — «это наша семья».

В свою очередь посол заявил, что отношения двух стран развиваются на принципах «Одна нация, два государства» и «Радость Азербайджана — наша радость, его печаль — наша печаль».

«Наша цель — быть достойными видения, обозначенного нашими лидерами, и древнего братства между нашими странами. Мы будем работать днем и ночью для развития наших отношений во всех областях», — подчеркнул Акгюн.

Стороны также обсудили сотрудничество в международных организациях и вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Сирии, где Азербайджан готов работать в координации с Турцией.