МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Озерова в связи с падением российских беспилотников на территории страны и объявил о закрытии «Русского дома» в Кишиневе — финансируемого РФ культурного центра.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину воздушные инциденты стали частым явлением — Москва регулярно атакует украинскую портовую инфраструктуру вблизи границ Молдовы и Румынии.

«Дроны Shahed нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей территории, подвергнув опасности жизни граждан Молдовы», — заявила президент Майя Санду, осудив действия РФ. МИД страны потребовал от российского посла объяснений и выразил решительный протест против подобных «недопустимых действий». Ведомство также объявило о начале процесса закрытия представительства Россотрудничества.

После встречи в министерстве Озеров заявил журналистам, что не уверен в российском происхождении упавших дронов: «Откуда вы знаете, что они российские? Мы не исключаем провокаций третьих сторон». Однако дипломат признал, что взрыв мог произойти по «нелепой случайности».

Пограничная полиция Молдовы зафиксировала, что несколько БПЛА пересекли воздушное пространство страны, два из них упали на поля, позднее обломки были обнаружены в еще одном месте. Жертв среди гражданского населения нет.

В это же время Минобороны Румынии заявило, что зафиксировало неопознанную воздушную цель, которая на короткое время пересекла национальное воздушное пространство в районе украинского порта Рени. Власти проводят поиск возможного места падения обломков. Румыния, являющаяся членом НАТО, также осудила продолжающиеся удары России по Украине.

Ранее — в начале месяца — стало известно о закрытии «Русского дома» в Баку. Это произошло на фоне обострения отношений с Азербайджана и РФ в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года, в котором Баку винит Москву. Власти страны считают, что лайнер был обстрелян российской ПВО над Грозным, а затем не получил разрешения на экстренную посадку.