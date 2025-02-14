Госсекретарь США Марко Рубио призвал арабские государства предложить собственное решение по Газе, обвинив их в бездействии. По его словам, пока единственным конкретным предложением остается план Дональда Трампа — он предусматривает выселение всех жителей сектора. Если арабские лидеры выступают против этой инициативы, Вашингтон ждет от них реальной альтернативы, уточнил дипломат.

Рубио, отправляясь в дипломатический тур по Ближнему Востоку, намерен обсудить этот вопрос с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля.

Перед вылетом он заявил, что арабские страны много говорят о поддержке палестинцев, но на деле не готовы предложить никаких решений и не принимают у себя ни одного беженца. Это ложь: Иордания приняла у себя более 2 млн палестинцев после израильских войн в XX веке, Египет — более 110 тыс.

На фоне этих заявлений Каир подтвердил, что работает над «комплексной инициативой» по восстановлению Газы, которая позволит палестинцам остаться на своей земле. Египет выразил готовность сотрудничать с США, но подчеркнул: принудительное переселение палестинцев для него неприемлемо. По данным дипломатов, опрошенных Reuters, египетский план включает создание новых силовых структур и передачу управления местным палестинским лидерам, но без участия ХАМАС.

Тем временем Трамп в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой вновь заявил, что США должны взять Газу под контроль, а ее население расселить в Иордании, Египте и других странах. Однако монарх категорически отверг эту идею, подчеркнув, что позиция арабских государств остается единой: они не допустят принудительного перемещения палестинцев.

Ситуация в Газе остается напряженной. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже предупредил: если ХАМАС не освободит заложников до субботы, перемирие будет прекращено. Тель-Авив уже стягивает войска к сектору и призывает резервистов.