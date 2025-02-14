Спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию Великого Национального Собрания Турции, возглавляемую руководителем группы дружбы «Турция-Кыргызстан» Юсуфом Беязытом. В ходе встречи обсуждались политические, экономические и культурные аспекты сотрудничества между странами.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул важность межпарламентского взаимодействия и отметил, что укрепление диалога между профильными комитетами и группами дружбы поможет вывести кыргызско-турецкие отношения на новый уровень.

«Поэтому нам нужно укреплять межпарламентские связи не только на уровне глав парламентов, но и в рамках профильных комитетов и групп дружбы. Уверен, что ваш визит в КР будет способствовать укреплению сотрудничества не только между парламентами, но и в целом между нашими братскими народами», — сказал он.

Он также передал приветствие председателю турецкого парламента Нуману Куртулмушу и выразил надежду на его визит в Кыргызстан.

«Наше партнерство постоянно развивается. В частности, увеличился объем товарооборота, активно реализуются совместные проекты в сферах образования и здравоохранения. Безусловно, у нас есть много возможностей. Используя их, нам удастся вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень», — подчеркнул спикер.

Юсуф Беязыт в свою очередь подчеркнул, что главная цель визита – укрепление связей между двумя странами и расширение сотрудничества по различным направлениям.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной безопасности, обсудив ситуацию в секторе Газа.