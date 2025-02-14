Израильская армия провела рейд на медицинский центр, принадлежащий Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенный в лагере беженцев «Эль-Аруб» на оккупированном Западном берегу.

По данным агентства, 12 февраля израильские солдаты ворвались в здание недалеко от Бейтюллахима, задержали нескольких палестинцев и использовали помещение для их допросов. В БАПОР подчеркнули, что нападение на гуманитарный объект нарушает международное право, но израильская сторона игнорирует статус учреждений ООН.

В организации также заявили, что подобные атаки на объекты БАПОР на Западном берегу происходят регулярно с октября 2023 года. Кроме того, там напомнили, что Израиль с 30 января фактически запретил агентству вести свою деятельность, из-за чего ООН не может оперативно реагировать на подобные инциденты.

Ситуация на Западном берегу остается напряженной. После объявления соглашения о прекращении огня в секторе Газа израильская армия начала операцию в Дженине, назвав ее «Железная стена». 27 января военные расширили атаки, охватив также Тулькарм.

Накануне израильские военные нанесли авиаудар по сектору Газа, несмотря на действующее там перемирие.

В Израильской армии заявили, что целью удара стала пусковая установка, якобы использованная для запуска ракеты. По словам очевидцев, израильский дрон выпустил ракету по сельскохозяйственному участку к востоку от лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Газы.

Глава израильской службы внутренней безопасности ШАБАК Ронен Бар в четверг предупредил о возможности новой военной эскалации, заявив, что силы остаются в состоянии повышенной готовности.