Министр обороны США Пит Хегсет не исключил деоккупацию территорий Украины, заявив, что все варианты «находятся на столе». Об этом он заявил прессе после встречи со своим польским коллегой в Варшаве.

При этом, выступая днем ранее на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам 2014 года, назвав это «признанием реалий жесткой силы на поле боя». Он так же заявил тогда, что членство Украины в альянсе «нереалистично» в рамках грядущего мирного соглашения.

Вашингтон ранее указывал на сложность полной деоккупации Украины. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли еще в 2023 году заявлял, что выбить российские войска со всех оккупированных территорий «будет крайне сложно». Россия на данный момент контролирует около 20% международно признанной территории Украины, включая Крым.

Хегсет добавил, что дальнейшая поддержка Киева, в том числе сокращение или увеличение военной помощи, также будет обсуждаться.

Ранее в этом месяце интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что помощь Украине может быть предоставлена взамен на доступ США к ее редкоземельным ископаемым. «Мы вложили огромные деньги, и я сказал: хочу, чтобы нам это компенсировали», — отметил он, добавив, что Киев «фактически согласился».