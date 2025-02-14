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В Пентагоне прибавилось оптимизма насчет Украины
Глава Минобороны США заявил, что пока множество вариантов лежат на переговорном столе — в том числе и деоккупация украинских территорий
В Пентагоне прибавилось оптимизма насчет Украины
Пит Хегсет / Фото: Reuters / Others
14 февраля 2025 г.

Министр обороны США Пит Хегсет не исключил деоккупацию территорий Украины, заявив, что все варианты «находятся на столе». Об этом он заявил прессе после встречи со своим польским коллегой в Варшаве.

При этом, выступая днем ранее на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам 2014 года, назвав это «признанием реалий жесткой силы на поле боя». Он так же заявил тогда, что членство Украины в альянсе «нереалистично» в рамках грядущего мирного соглашения.

Вашингтон ранее указывал на сложность полной деоккупации Украины. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли еще в 2023 году заявлял, что выбить российские войска со всех оккупированных территорий «будет крайне сложно». Россия на данный момент контролирует около 20% международно признанной территории Украины, включая Крым.

Хегсет добавил, что дальнейшая поддержка Киева, в том числе сокращение или увеличение военной помощи, также будет обсуждаться.

Ранее в этом месяце интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что помощь Украине может быть предоставлена взамен на доступ США к ее редкоземельным ископаемым. «Мы вложили огромные деньги, и я сказал: хочу, чтобы нам это компенсировали», — отметил он, добавив, что Киев «фактически согласился».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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