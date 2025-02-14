Израильская армия 10 февраля издала два приказа о конфискации более 10 кв. км палестинской земли на оккупированном Западном берегу. Согласно документам, под временное военное распоряжение попали 8,73 кв. км в районе Тубаса и 2,39 кв. км в нескольких деревнях к востоку от Рамаллы.

Распоряжения подписаны Йоси Сегалем, ответственным за управление государственными и «бесхозными» землями на Западном берегу. Формально изъятие обосновано необходимостью использования участков в качестве пастбищ. Однако в последние месяцы израильские поселенцы стали массово занимать сельскохозяйственные угодья под предлогом выпаса скота. По данным местных жителей, они выпускают животных на поля и препятствуют палестинцам в доступе к этим территориям.

Глава муниципалитета Кафр-Малек (находящегося к востоку от Рамаллы) Наджех Рустом сообщил Middle East Eye, что поселение уже потеряло не менее 1,5 кв. км своих сельскохозяйственных земель. Он отметил, что местные жители использовали их для выращивания культур, пока израильская армия не закрыла доступ после начала войны в Газе.

«Постепенно нам стало невозможно попасть в этот район. Там жили бедуинские семьи, но их изгнали поселенцы, а теперь один из них с овцами и коровами фактически контролирует эту местность», — заявил Рустом.

Палестинские активисты считают, что эти меры — часть ускоренной аннексии Западного берега. По словам Арефа Дарагме из Тубаса, 42 поселения и форпоста уже основаны в Иорданской долине, и Израиль контролирует 83 % ее территории под различными предлогами: поселения, военные зоны или пастбища. Он подчеркнул, что официальные конфискационные решения часто превращаются в долгосрочные, а земли впоследствии используются для расширения поселений.