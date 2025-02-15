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Обмен с намеком
В рамках шестой фазы обмена заключенными бойцы палестинского движения ХАМАС вручили израильтянам песочные часы с надписью «Время истекает» на трех языках
Обмен с намеком
Обмен пленными и заключенными в Хан-Юнусе / Фото: Reuters / Others
15 февраля 2025 г.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» и вооруженное подразделение «Исламского джихада» «Сарая Аль-Кудс» в субботу передали трех израильских пленных, включая граждан с двойным гражданством США и России, в рамках продолжающейся сделки по обмену заключенными с Израилем.

Передача Александра Турбанова, Сагуи Декель-Хена и Яира Хорна Международному комитету Красного Креста состоялась к востоку от Хан-Юнуса на юге Газы.

Бригады также передали одному из трех израильских заложников песочные часы с надписью «Время истекает» на трех языках, предназначенные для правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Представитель израильской армии Авихай Адраи подтвердил в заявлении, что заложники были переданы израильским силам и подразделению Шин Бет в Газе.

ХАМАС на данный момент освободил 19 израильтян в обмен на 766 палестинцев, освобожденных из израильских тюрем, включая женщин и детей. В субботу Израиль должен освободить еще 369 палестинских заключенных в рамках сделки.

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 19 января, остановив войну, в результате которой погибло более 48 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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