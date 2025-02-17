ПОЛИТИКА
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Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения на тюркском
На церемонии закрытия Недели культуры в Тебризе главе государства сделали замечание за публичное использование тюркского языка
Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения на тюркском
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
17 февраля 2025 г.

На церемонии закрытия Недели культуры в Тебризе президент Ирана Масуд Пезешкиан начал читать стихотворение «Приветствие Гейдар-бабе» известного поэта Шахрияра (Мухаммед Хусейн Бехджет Тебризи) на азербайджанском тюркском языке.

Перед чтением Пезешкиан отметил, что организаторы выступили против использования тюркского языка, ссылаясь на присутствие людей, не владеющих им. Когда президент начал декламировать стихотворение, к нему подошел один из организаторов с предупреждением. Пезешкиан отреагировал с улыбкой: «Ничего страшного, от двух строчкек стихотворений проблем не будет». Зал ответил аплодисментами.

Примечательно, что ранее, в ходе предвыборной кампании, Пезешкиан привлек внимание своим заявлением: «Я тюрк. Мои родители тюрки. Я горжусь своим тюркским происхождением. Дома с детьми я говорю не на фарси, а на тюркском».

Подобный случай уже имел место в 2006 году, когда тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад во время визита в Тебриз также читал стихи Шахрияра на азербайджанском тюркском языке, и местные жители подхватывали строки вместе с ним.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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