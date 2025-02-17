Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Краснодарского края, подверглась атаке беспилотников. В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщили, что 17 февраля по объекту было нанесено семь ударов дронами, оснащенными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

В КТК заявили, что атака проводилась с временным интервалом, что указывает на попытку не только нарушить работу объекта, но и нанести потери среди персонала. Однако пострадавших нет, а угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

На место атаки прибыла группа руководства консорциума во главе с генеральным директором Николаем Горбанем для оценки ущерба и восстановления станции. В данный момент «Кропоткинская» выведена из эксплуатации, а транспортировка нефти по системе Тенгиз – Новороссийск продолжается в сниженных режимах, минуя поврежденный участок.

«Кропоткинская» является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Трубопроводная система КТК — один из крупнейших энергетических проектов СНГ, через который транспортируется более двух третей экспортной нефти Казахстана, а также российское сырье, включая нефть с Каспия.

О нападении уже уведомлены все акционеры консорциума, включая представителей компаний из США и Европы. Морской терминал КТК, который принимает нефть с этого маршрута, оснащен тремя выносными причальными устройствами, что позволяет загружать танкеры на значительном удалении от берега.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.